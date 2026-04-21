Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Muğla'da çeşitli programlara katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Muğla'nın turizm ve balıkçılıkla Türkiye ekonomisine katkısını vurguladı.

Marmaris ilçesinde, partililer ve basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Özdağ, sivil toplum kuruluşları, hemşehri dernekleri ve esnaf ziyareti yaptı.

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Özdağ, partililerle bir süre sohbet etti.

Parti binasında açıklama yapmayacağını belirten Özdağ, gazetecilerin "Marmaris'i beğendiniz mi, tatile gelir misiniz?" sorusuna "Erdoğan ve Bahçeli'yi emekliye ayırdıktan sonra inşallah onları dinlendirmeye buraya Marmaris'e yollarız. Biz de dinlenmeye vakit kalmadan çalışmaya başlarız." diye cevap verdi.

Parti binası önünde partililerle fotoğraf çektiren Özdağ, ilçeden ayrıldı.

Dalaman ilçesinde esnafı ziyaret eden Özdağ, daha sonra Fethiye ilçesinde partisinin binasının açılışını yaptı. Açılışa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da katıldı.

Özdağ, yaptığı konuşmada, Muğla'nın ilçelerinin hem turizm hem de balıkçılıkla Türkiye ekonomisinde çok büyük katkı sağladığını söyledi.

Muğla'nın Türk turizminin yüz akı olduğunu, yerli turistin özellikle tercih ettiği merkezlerin başında geldiğini anlatan Özdağ, "Özellikle Fethiye, Marmaris ve Bodrum Türkiye'de ön plana çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
