Ümit Özdağ Mersin'de Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de il başkanlığı, ilçe başkanlığı binaları açılışları ve esnaf ziyaretleri yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Özdağ, kentteki temasları kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Daha sonra partisinin Toroslar ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, Mithat Toroğlu Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.
Özdağ, partisinin Yenişehir ilçe başkanlığı binasının açılışının ardından Mersin Cemevi'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Politika