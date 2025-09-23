Ümit Özdağ Kilis'te Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Ümit Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Genel Başkan olarak 7. kez Kilis'e geldiğini, gelmeye de devam edeceğini dile getirdi.

Partisinin ülke genelinde yükselişte olduğunu kaydeden Özdağ, Kilislilerin dertlerini Türkiye'ye duyuracağını belirtti.

Özdağ daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.