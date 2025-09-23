Haberler

Ümit Özdağ Kilis'te Parti Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te yaptığı ziyaretlerde partililerle bir araya gelirken, Kilislilerin dertlerini Türkiye'ye duyuracağını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Ümit Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Genel Başkan olarak 7. kez Kilis'e geldiğini, gelmeye de devam edeceğini dile getirdi.

Partisinin ülke genelinde yükselişte olduğunu kaydeden Özdağ, Kilislilerin dertlerini Türkiye'ye duyuracağını belirtti.

Özdağ daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Politika
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.