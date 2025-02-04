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Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Özdağ'ın sosyal medya hesaından yapılan paylaşımda, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan 'tutukluluğa itiraz' başvurusunun reddedildiği bildirildi.

"REHİN TUTULMAYA DEVAM EDİYORUM"

Özdağ'ın X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak Perşembe günü İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine, tutukluluğa ilişkin yaptığımız itiraz başvurusu hakkında, itirazı inceleyecek olan üst derece mahkemesi tarafından 'itirazın reddine, tutukluluğumun devamına' karar verilmiş. Öcalan için düşman ceza hukuku uygulaması ile rehin tutulmaya devam ediliyorum. Yaşasın milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti!"

Özdağ,İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ümit Özdağ, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştü.

Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Apo kadar tehlikelidir.

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Haber YorumlarıAhmet Kacarogullari:

apoyu. dışarı. çıkarmak. için. çaba. sarf eden. sizsiniz

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Haber YorumlarıRevolver:

gün gelecek içerdekilerle dışardakiler yer değiştirecek...

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

ajan bu ya

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Bu ulkeyi yönetenler eski fetö cü degilmi fetö terör örgütü olduğunu göre bunlarda eski !!!!!! Degilmi

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Haber YorumlarıVEFA:

Ümit Özdağ adamdır!.. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olduğu için cezaevindedir. Bir kısım yobaz, bağnaz hariç, Hepimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz!..

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

hiç bir seyy yapmamisa kesin bir şey yspmistir

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