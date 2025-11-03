Haberler

Ümit Özdağ'ın o sözleri Ahmet Davutoğlu'nu küplere bindirdi: Utanmazsın

Güncelleme:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında kendisine yönelik "CHP'nin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır" sözlerini sarf eden Ümit Özdağ'a çok sert yanıt verdi. Davutoğlu, "Sen Mossad'dan brifing alacaksın, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Utanması gereken sensin" dedi.

  • Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ'ın Mossad ile çalıştığını iddia ettiğini belirtti.
  • Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesinin İsrail'in yayılmacı politikaları olduğunu ifade etti.
  • Ahmet Davutoğlu, Kırgızistan'da 103 Türk boyunu bir araya getirip savaşı bitirdiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haberler.com canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ'A ÇOK SERT TEPKİ

Ahmet Davutoğlu, Haberler.com yayınında kendisine yönelik "CHP'nin samimi seçmenlerinin oylarıyla Meclis'e girdiler. Şimdi o oylara ihanet ederek AK Parti'ye yöneliyorlar, insan biraz utanır" sözlerini sarf eden Ümit Özdağ'a çok sert yanıt verdi.

"Bu zat, çıktı televizyonda "Mossad ile birlikte çalıştık" dedi. Sen Mossad'dan brifing alarak yetişeceksin, sen utanmayacaksın, bana laf edeceksin öyle mi? Siyasetçi olmak önce kendi milletine bağlı olmaktır, yabancı devletlerden brifing almamaktır. Utanması gereken sensin" diyen Davutoğlu, "Cumhurbaşkanına yaltaklanmak için de "Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan daha iyi siyasetçi" diyor. Bu konuda hak ettiği cevabı alır. Mossad'dan brifing alırken ben Türk dünyasının davasının peşindeydim. Kırgızistan'da 103 Türk boyunu bir araya getirip savaşı bitiren bendim. O o sırada Mossad'dan brifing alıyordu. Bunlar milliyetçilik değildir, bunlar Kürt düşmanlığı, Arap düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.

"UTANMAK ZORUNDA OLANLAR UTANMIYOR"

Davutoğlu ayrıca "O brifinglerden öğrendiklerini uyguluyor genel başkan. Brifinglerde dediler ki Türkleri Araplara düşman et. Onun dediklerini yapsaydı Türkiye Cumhuriyet ne olurdu? Hama'da Humus'da herkes Türkçe biliyor.

Önümüzdeki dönem Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi, İsrail'in yayılmacı politikalarıdır. Türkiye kırmızı kitabı yeniden gözden geçirmelidir. Türkiye'de İsrail ile bir ilişkisi varsa birisinin bunun bütün faaliyetleri yakında takip edilmelidir. Utanmak zorunda olan utanmadıkları için biz de sözlerimizi gerektiği yerde sertleştirmeyi biliriz" ifadelerini kullandı.

