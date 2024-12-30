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Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog dikkat çekti. Özdağ'ın kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dediği görüldü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Esnafları ziyaret eden ve pazarda yurttaşlarla görüşen Özdağ'ın zabıtalarla arasında geçen diyalog ise dikkat çekti.

"NİYE GELMİYORSUN OĞLUM SURİYELİ MİSİN?"

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen zabıtalarla arasında geçen diyalog sosyal medyada geniş yer bulan Özdağ, kareye girmeyen bir zabıtaya "Sen niye gelmiyorsun oğlum, Suriyeli misin?" dedi.

Görüntüde zabıtanın da Özdağ'a "Allah göstermesin hocam" dedi görüldü.

Ümit Özdağ ile zabıtalar arasında dikkat çeken diyalog
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhakan ayfer:

reis ümit Özdağ

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