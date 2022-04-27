Ümit Özdağ'ı Aydın'da çileden çıkaran soru! Muhabirlerin sözünü yarıda kesip şehirden ayrıldı

Son dönemde açıklamalarıyla siyaset gündeminden düşmeyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Aydın ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı. Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında 12 Nisan'da evinin önünde bir grup tarafından darp edilen gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek verdi.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Önce sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Özdağ, ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet binası önünde açıklamalarda bulundu. Geçen 12 Nisan'da evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci, yazar Ergün Poyraz'a destek veren Özdağ, konunun sonuna kadar yasal takipçisi olacağını kaydetti.

GAZETECİLERİN SORUSUNA SİNİRLENDİ

Özdağ, açıklamalarda bulunurken bir gazetecinin sorusu üzerine ortam gerildi. Gazetecinin, "Ergün Poyraz hakkında da şantaj, tehdit ve hakaret davaları var. Bu konuda Uşak'ın Eşme ilçesinde yarın davası olacak. Bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sorması üzerine Özdağ, "Bu nasıl bir soru" diyerek, tepki gösterdi.

KENTTEN AYRILDI

Basın mensuplarının "Partinizin ilçe örgütlenmesini tamamlamadınız mı? İl başkanınız ve ilçe yönetiminizde bazı üyelerin istifası hakkında açıklamanız ne olacak?" soruları üzerine Özdağ basın toplantısını keserek ilçeden ayrıldı.

Demirören Haber Ajansı / Politika