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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Doğu Karadeniz çalışmaları kapsamında Giresun'un Görele, Keşap ve Bulancak ilçelerinde parti binalarının açılışına katıldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Doğu Karadeniz çalışmaları kapsamında dün kente gelen Özdağ, bugün ise Görele, Keşap ve Bulancak ilçelerinde parti binalarının açılış programına katıldı.

Özdağ, burada partililerle sohbet ederek, binaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Özdağ, talep ve önerileri dinledi.

Özdağ, programlarının ardından Giresun'dan ayrıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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