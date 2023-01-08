Ümit Özdağ'dan partisine Sinan Ateş talimatı! Katiller ve azmettiricileri hapishaneye girene kadar afişi il binalarınıza asın

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çekici bir talimat verdi. Özdağ, partisinin tüm il binalarına, "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli ve milli' katil kim?" yazılı afiş asılmasını istedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 20 Aralık tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"AFİŞİ İL BİNALARINIZA ASIN"

Ümit Özdağ, Sinan Ateş ile ilgili verdiği talimatta "Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan yerli ve milli katil kim?" yazılı afişin tüm il başkanlığı binalarına asılmasını istedi. Özdağ, Twitter hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Zafer Partisi il başkanları, Doç. Dr. Sinan Ateş'i alçakça bir pusu ile uyuşturucu tacirleri ve torbacılara vurduran katiller ve azmettiricileri hapishaneye girene kadar bu afişi il binalarınıza asın."

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili şu ana kadar 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep, 2 özel harekat polisi ve MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K. da bulunuyor.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.