Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş eleştirilerine yanıt: Evet biz onu destekliyoruz, HDP ise İmamoğlu'nu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesi Ankara'da büyük ses getirdi. Bir kesimin yoğun şekilde destek verdiği tercih, bir kesimin ise tepkisini çekti ve "Özdağ'ın seçimi iktidara hizmet ediyor" yorumları havada uçuştu.

YAVAŞ ELEŞTİRİLERİNE İMAMOĞLU ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermesi sonrası yapılan eleştirilere Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, Haberler.com'a verdiği röportajda olduğu gibi yine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

"ZAFER PARTİSİ HDP ŞANTAJINI TASFİYE EDECEK"

Yavaş'ı aday gösterdikleri için kendilerini protesto edenlerin, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'nu desteklediğinde ise alkışladıklarını ifade eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Evet, Zafer Partisi, Yavaş'ı destekliyor. HDP ise İmamoğlu'nu. Zafer Partisi, HDP şantajını tasfiye edecek. Erdoğan'ı HDP'ye teslim olmadan aşacağız" ifadesini kullandı.

"İMAMOĞLU HALKI BİR KERE KANDIRDI, BİR DAHA KANDIRAMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com stüdyosuna konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İmamoğlu nöbetçi cumhurbaşkanı adaylığı yaptı belediye başkanlığından çok. Ve Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle fotoğraf verip onların sağladığı ortamda, İstanbul'a dönüp Göktürk Abideleri'ne atıfta bulundu. Bu klasik, oportünist, ilkesiz politikacı tavrı hiçbir kutsalı olmayan... Kutsalı olmayanların halktan destek alması mümkün değildir. Halkı bir kere kandırırsın. O kontenjanını kullandı, bir kere kandırdı ve şartlar çok uygundu, kazandı. Bir daha kandıramaz" ifadesini kullanmıştı.