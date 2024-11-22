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Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
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Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, koruma taleplerine ilişkin dikkat çeken bir çıkışa imza attı. "Benim pozisyonumda , benim tehdit algılarıma maruz kalan bir kişinin minimum altı polis tarafından korunması gerekiyor" diyen Özdağ, "Eğer bana bir suikast yapılır ve ölürsem, üç sorumlusu vardır" diyerek sorumlu olacakları tek tek sıraladı.

Özellikle sığınmacılar konusundaki sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, koruma taleplerinin karşılıksız bırakıldığını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"DEFALARCA İLETTİM, REDDEDİYORLAR"

"Benim pozisyonumda , benim tehdit algılarıma maruz kalan bir kişinin minimum altı polis tarafından korunması gerekiyor" diyen Özdağ, "Benim tempomda yanımda bir tek polis arkadaşım beni koruyacak şekilde verimli olması, çalışması mümkün değil, o da insan. Bu sistemin değişmesi gerektiğini İçişleri Bakanlığı'na defalarca ilettim. İnatla reddediyorlar, suç işliyorlar" şeklinde konuştu.

"ÖLDÜRÜLÜRSEM 3 SORUMLU VAR"

Bana Göre TV'ye açıklamalarda bulunan Özdağ, sözlerinin devamında Türkiye'de kaos çıkarmak isteyenlerin hedef seçebileceği beş kişiden biri olduğunu vurgulayarak "Eğer bana bir suikast yapılır ve ölürsem, üç sorumlusu vardır; tetiği çeken örgüt, talimatı veren istihbarat servisi ve İçişleri Bakanı" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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