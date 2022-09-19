UMFED çalışmalarını 'maddeye değil hayata bağlan' sloganıyla yürütüyor

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Başkanı Yusuf Budak 'maddeye değil hayata bağlan' sloganıyla yola çıktıklarını ve en büyük amaçlarının farkındalık oluşturup, halkın bilinçlenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Başkanı Yusuf Budak 'maddeye değil hayata bağlan' sloganıyla yola çıktıklarını ve en büyük amaçlarının farkındalık oluşturup, halkın bilinçlenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Başkan Budak, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette BaşkanBudak'a Sivas, Şanlı Urfa, Kırıkkale, Yozgat ve Kayseri federasyon temsilcileri eşlik etti.

Budak, Teymur'a federasyonun faaliyetlerini ve projelerini anlatan dosya takdim etti. Budak, ziyarette uyuşturucu madde bağımlıları için Afyonkarahisar'da 225 yataklı bir rehabilitasyon merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Budak ayrıca federasyonun Afyonkarahisar'da kurulduğunu hatırlatarak federasyonun, 'maddeye değil hayata bağlan' sloganıyla yola çıktığını belirterek, en büyük amaçlarının farkındalık oluşturup, halkın bilinçlenmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teymur'da, UMFED'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek yapılacak projelere destek vereceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR