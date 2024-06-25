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Putin seçimi kazanır kazanmaz görevden almıştı! Şoygu ve Gerasimov için tutuklama emri çıkarıldı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mart ayındaki seçim zaferinin ardından ilk iş olarak görevden aldığı Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınladığı tutuklama kararında Şoygu ve Gerasimov'u "savaş suçları" ve "insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Mart ayındaki seçim zaferinden sonra devlet başkanı olarak 5. dönemine başlayan Rus lider Vladimir Putin, yemin ettikten sonra Ukrayna savaşının kritik bir döneminde olunmasına rağmen "temizlik" operasyonu kapsamında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u görevden almıştı.

RUSYA'NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN SAVUNMA BAKANI

Bugün yaşanan gelişme ise dünyada bir numaralı gündem oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin'in görevden aldığı Rusya'nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Putin seçimi kazanır kazanmaz görevden almıştı! Şoygu için tutuklama emri çıkarıldıValeri Gerasimov.

"SİVİL HEDEFLERE YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınlandığı kararda Ukraynalı sivil hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle eski Bakan Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u "savaş suçları" ve "insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

PUTİN'İN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİYDİ

Şoygu, Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu ve Putin, Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne yönelik getirilen eleştirilere karşın hep Şoygu'nun yanında durmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası Ceza Mahkemesi Vladimir Putin Sergey Şoygu Rusya Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Emrah null:

darısı netanyahuya

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1
yanıtYanıtla
isa kızmaz:

Onu tutuklamaya bir şeyler ister.

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