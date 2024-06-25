Putin seçimi kazanır kazanmaz görevden almıştı! Şoygu ve Gerasimov için tutuklama emri çıkarıldı

Mart ayındaki seçim zaferinden sonra devlet başkanı olarak 5. dönemine başlayan Rus lider Vladimir Putin, yemin ettikten sonra Ukrayna savaşının kritik bir döneminde olunmasına rağmen "temizlik" operasyonu kapsamında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u görevden almıştı.

RUSYA'NIN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN SAVUNMA BAKANI

Bugün yaşanan gelişme ise dünyada bir numaralı gündem oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin'in görevden aldığı Rusya'nın en uzun süre görev yapan Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov hakkında tutuklama emri çıkardı.

Valeri Gerasimov.

"SİVİL HEDEFLERE YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRDİLER"

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bugün yayınlandığı kararda Ukraynalı sivil hedeflere yönelik saldırılar nedeniyle eski Bakan Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u "savaş suçları" ve "insanlığa karşı insanlık dışı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

PUTİN'İN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDEN BİRİYDİ

Şoygu, Putin'in en yakın müttefiklerinden biri olarak görülüyordu ve Putin, Ukrayna Savaşı'ndaki rolüne yönelik getirilen eleştirilere karşın hep Şoygu'nun yanında durmuştu.