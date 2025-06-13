Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor...
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, "İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" dedi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, " İran'ın Natanz nükleer tesisinin içinde radyoaktif ve kimyasal kirlilik bulunuyor ama tesisin dışında radyasyon seviyesinde artış yok" dedi. - VİYANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika