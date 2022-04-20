Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu ikinci toplantısını yarın yapacak

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulunun ikinci toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda Türkiye'nin yapay zeka alanında atacağı adımlar ele alınacak.

Toplantıda, daha önceki kurul toplantısında alınan kararlar ışığında sağlanan ilerlemeler de detaylı olarak değerlendirilecek.