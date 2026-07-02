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Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığından zoonotik hastalıklar raporu

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Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, hayvandan insana geçen hastalıklar ve olası salgınlara karşı 'Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu' hazırladı. Raporda, bilimsel ve stratejik çözüm önerileri sunuldu.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca, hayvandan insana geçen hastalıklar ve olası salgınlara karşı "Zoonotik Hastalıklarla Mücadele Raporu" hazırlandı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, yazılı açıklamasında, küresel salgınlara karşı proaktif olmak gerektiğini belirterek, kriz kapıya dayanmadan önce önlem almanın önemine dikkati çekti.

Tıp ve veterinerlik fakültelerinde eğitim gören öğrencilerle ortak çalışmalar sonucunda hazırlanan raporda, somut tedbirler ve stratejik çözüm önerilerinin yer aldığını kaydeden Kılıç, geleceği korumak adına bilimsel ve stratejik bir adım attıklarını ifade etti.

Kılıç, çalışmanın dünya genelinde kabul gören "tek sağlık" yaklaşımıyla hazırlandığını aktararak, insan, hayvan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu, gelecekte yaşanabilecek salgın senaryolarına karşı alınması gereken önlemleri içeren raporun sağlık politikalarına rehberlik edebilecek nitelikte yapısal çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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