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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı FETÖ'cü Emre Uslu'ya Yanıt Verdi

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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, FETÖ'cü Emre Uslu'nun yaptığı gerçek dışı ithamlara cevap verdi. Yağmur, Ülkü Ocakları'nın devlet-millet bekasını gözettiğini vurgulayarak, Türk gençliğine hizmet ettikçe Uslu'nun daha da kuduracağını belirtti.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, FETÖ'cü Emre Uslu'nun "Kayseri Ülkü Ocakları'ndan bazı gençler Sahabiye mahallesinde bulunan Suriyelilere ait sarrafı takip ediyorlar. Çökmeye veya talan etmeye çalışıyorlar" ifadesine yanıt verdi. Başkan Yağmur, Kayseri'de yaşanan olayların ardından provakatif girişimlere karşı Ülkü Ocakları'nın her bir ferdinin devlet-millet bekası gözettiğine dikkat çekerek; "Bizler Türk gençliğine hizmet ettikçe sizler daha da çok kuduracaksınız" dedi.

FETÖ mensubu Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı hakkında gerçek dışı ithamlarda bulundu. Kayseri'de Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Sahabiye mahallesinde Ülkü Ocakları mensuplarının bir sarrafı gasp etmeye çalıştığını iddia ederek asılsız açıklamalarda bulunan Uslu'ya yanıt gecikmedi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, "Başaramayacaksın FETÖ'cü Köpek. Kayseri'den size ekmek çıkmaz Ülkü Ocaklı gençlerimizin çökmeyle talan etmeyle işi olmaz onlar sizin ve ağababalarınızın işi. Bizler Türk gençliğine hizmet ettikçe sizler daha da çok kuduracaksınız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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