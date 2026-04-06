Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, milli mücadelenin sesi olarak doğan Anadolu Ajansı'nın (AA) milletin doğru haber alma hakkının en güçlü teminatlarından biri olduğunu söyledi.

Kılıç, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla AA İzmir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyen Kılıç, "Milli mücadelenin sesi olarak doğan Anadolu Ajansı, milletimizin doğru haber alma hakkının en güçlü teminatlarından biridir. Bu vesileyle köklü kurumsal hafızası ve ilkeli yayıncılığıyla AA'ya nice başarılı yıllar diliyorum." diye konuştu.