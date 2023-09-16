Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katıldığı programda, Bilgehan Çağrı Özarslan'ın MHP Erzincan İl Başkanlığına atanması üzerine Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı olarak Avukat Burak Serhat İşbar atandı.

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Avukat Burak Serhat İşbar atandı.

Bir süre önce Bilgehan Çağrı Özarslan'ın MHP Erzincan İl Başkanlığına getirilmesi üzerine yerine Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanı olarak Burak Serhat İşbar atandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın katıldığı programda Özarslan, İşbar'a görevini devretti.

Yıldırım, "Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığına Burak Serhat İşbar atanmıştır. Görevini devreden ve MHP Erzincan İl Başkanlığına atanan Bilgehan Çağrı Özarslan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN