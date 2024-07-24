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15 Temmuz Derneği, uluslararası arenada panel serisi düzenliyor

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15 Temmuz Derneği, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, 15 Temmuz hain darbe girişimini uluslararası arenada anlatmak için kapsamlı bir panel serisi düzenliyor.

15 Temmuz Derneği, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, 15 Temmuz hain darbe girişimini uluslararası arenada anlatmak için kapsamlı bir panel serisi düzenliyor. Bu paneller, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Belçika, Kırgızistan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Bulgaristan ve Katar gibi ülkelerde gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları bu panellerle FETÖ'nün başlattığı 15 Temmuz kalkışmasında yaşanan olayları ve milletin demokrasiye sahip çıkma mücadelesini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Panellerde darbe girişiminin arka planı, sonuçları ve Türkiye'nin bu süreçteki direnişi bizzat o geceyi yaşayan ve emperyal güçlerin maşası olarak kalkışmayı gerçekleştiren FETÖ'ye karşı canını ortaya koyan vatanseverler tarafından ele alınıyor.

Bosna-Hersek ziyareti ile başlayan paneller Arnavutluk ile devam etti. Düzenlenen panellere oldukça yoğun ilgi vardı. Panelde konuşmacılar, 15 Temmuz'un uluslararası etkilerini ve demokrasi mücadelesinin önemini vurguladılar. Ayrıca emperyal güçlerin hemen her ülkede aparatları olarak kullandıkları yapılanmalara karşı uyarılarda bulundular.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın demokrasiye olan inancını hedef aldı. Bu panellerle, uluslararası kamuoyunu bilgilendirmeyi ve dünya üzerinde benzer girişimlerin bir daha asla yaşanmaması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Darbe Girişimi 15 Temmuz Türk İş Politika Haberler

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