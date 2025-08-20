Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya'da Büyükelçiyi Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Romanya'da Büyükelçiyi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya gelerek, ülkedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Romanya'da Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldik. Büyükelçimizden Romanya'daki çalışmaları hakkında bilgi aldık" ifadelerini kullandı.

