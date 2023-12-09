Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Muğla'daki Yatırımları Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'da yapılan ulaşım ve alt yapı çalışmalarını değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Muğla'daki AK Parti Belediyeciliğini daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Muğla'daki yatırımları değerlendirdi

" Muğla'da AK Parti belediyeciliğini yaygınlaştırmak istiyoruz"

MUĞLA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'da ulaşım ve iletişim alanında yapılan yatırımları değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Muğla'daki AK Parti Belediyeciliğini daha da yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Milas Ören'deki Ören Tekne İmal ve Çekek yeri açılışının ardından Muğla Valiliğindeki İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Uraloğlu, Muğla'da yapılan ulaşım ve alt yapı çalışmalarından bahsederek, "AK Parti hükümetlerimiz döneminde Muğla'ya birçok yatırım yapıldı. İlk bölünmüş yolların başladığı illerden biri Muğla'dır. Şimdiye kadar yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak ilimizdeki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Yaptığımız çalışmalarla yollarda konforu artırıp seyahat zamanını kısalttık" dedi.

Muğla'dan Antalya, Denizli ve Aydın güzergahlarını da bölünmüş yol haline getirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, sadece Denizli Kale istikametinde heyelan bölgesi olan bazı bölgeler hariç Muğla'dan diğer illere olan yolların bölünmüş yol olduğunu kaydetti. İl genelinde yapılan yol çalışmalarından tek tek söz edip pandemi sürecinden sonra yoğun ilgi gören köylerdeki alt yapı çalışmalarından da bahseden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köylerdeki yol ve internet ağlarının da daha iyi hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, denizcilik faaliyetleri ile ilgili olarak ise, "Denizcilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili yeni yat bağlama yerleri balıkçı barınakları ve mevcut olanların iyileştirilmesi noktasında gerekli istişareleri yaptık. Bunlar da belli bir program dahilinde inşallah hayata geçireceğiz" diyerek gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında Muğla'nın tüm sorum ve taleplerini dinleyerek yol haritalarını da belirlediklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda yaklaşan yerel seçimleri de hatırlatarak, "İnşallah Muğla'daki AK Parti belediyeciliğini biraz daha yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.