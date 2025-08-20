Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş'te Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Romanya'da Başbakan Sayın Ilie Bolojan ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya, asırlara dayanan ortak geçmişi ve güçlü gönül bağlarıyla bugün de bölgesel barışa, istikrara ve kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Görüşmemizde, ülkelerimizi kazan-kazan anlayışı içerisinde birçok alanda geliştirecek adımları istişare ettik. İnanıyorum ki dostluğumuz, ortak vizyonumuzla birlikte geleceğe çok daha güçlü taşınacaktır" ifadelerini kullandı.