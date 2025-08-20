Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan ile bir araya gelerek Türkiye ve Romanya'nın ortak geçmişi ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş'te Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ile görüştü.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi temaslarımız kapsamında bulunduğumuz Romanya'da Başbakan Sayın Ilie Bolojan ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya, asırlara dayanan ortak geçmişi ve güçlü gönül bağlarıyla bugün de bölgesel barışa, istikrara ve kalkınmaya önemli katkılar sunmaktadır. Görüşmemizde, ülkelerimizi kazan-kazan anlayışı içerisinde birçok alanda geliştirecek adımları istişare ettik. İnanıyorum ki dostluğumuz, ortak vizyonumuzla birlikte geleceğe çok daha güçlü taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.