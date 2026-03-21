Bakan Uraloğlu: Türkiye, gerçekten bir güven adası

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramlaşma törenlerinde Türkiye'nin savaş sürecinde bile bir güven adası konumunu koruduğunu vurguladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İsterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda huzurlu bir şekilde kutlayalım ama maalesef bir savaş sürecindeyiz. Türkiye, bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, gerçekten bir güven adası" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Yoğun katılımın olduğu törenlerde hemşehrileriyle bayramlaşan Uraloğlu, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bir ramazanı tamamladık ve çok şükür bayrama ulaştık. Sizlerin aracılığıyla herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allahutaala bizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. İsterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda huzurlu bir şekilde kutlayalım ama maalesef bir savaş sürecindeyiz. Gerek kuzeyimizde gerek Orta Doğu'da olan savaş noktasında Cumhurbaşkanımızın yoğun bir gayretinin olduğunu, savaşın başlamaması, durması için bir gayreti olduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye, bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, gerçekten bir güven adası. Cumhurbaşkanımız, Rize'de kendi memleketinde, kendisiyle de bayramlaştık. Burada birlikteyiz, gerek belediye gerek kurumlarımız olsun şehrimizde daha yoğun bir çalışmayı görmüş olacağız. Seneyi de bu şekilde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu

Kamera kayıttaydı! Tıp öğrencisi feci şekilde can verdi
Çuval çuval para verecekler! Uğurcan Galatasaray'dan ayrılabilir

Hakkındaki gelişmeye sevinen de var üzülen de
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Aile teşhis sırasında yıkıldı

3.87 promilli cani 19 yaşındaki Hasan'ı vurdu! Ailesi yıkıldı
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...