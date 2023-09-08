Ulaştırma Bakanı Trabzon'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığı, Hayrat Belediye Başkanı, esnaf ve vatandaşlarla görüşen Uraloğlu, çalışmaların son durumunu inceledi. Ayrıca Dernekpazarı İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanı ile de görüşme gerçekleştirdi.