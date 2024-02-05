Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti Cumhurbaşkanı ile görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cibuti Cumhurbaşkanı Sayın Ismail Omar Guelleh ile bir araya geldik. Ortak medeniyetimizin sembol coğrafyalarından biri olan Cibuti'de Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkelerimizin tarihi ve köklü dostluk bağlarını daha da ileriye götürecek yatırım ve iş birliği imkanlarını istişare ettik. Afrika'nın potansiyelinin farkında olan bir Türkiye olarak Afrika Boynuzu'nun önemli ülkelerinden Cibuti'yi, 'Orta Afrika'nın dünyaya açılan kapısı' olarak görüyor; her türlü ilişkilerimizi önemsiyoruz" dedi.