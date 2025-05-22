Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası Anlaşması

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmenin ardından Rusya ile karşılıklı olarak biner kişilik esir takası yapılacağını açıkladı. Esir takasına yönelik hazırlıkların başlatıldığını ve sürecin ayrıntılarının netleştirildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmenin ardından Rusya- Ukrayna arasında karşılıklı olarak biner kişilik esir takası yapılacağını belirterek, Rusya tarafından sunulan esir listesinin incelemeye başladıklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mayıs'ta İstanbul'daki görüşmenin ardından Rusya- Ukrayna arasında karşılıklı olarak biner kişilik esir takası yapılacağını belirtti. Zelenskiy, "Esir takasına hazırlık konusunda bir toplantı gerçekleştirdim. Rus esaretindeki bin insanımızın serbest bırakılması anlaşması, Türkiye'deki toplantının belki de tek somut sonucuydu. Bunu sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Rusya'nın kendilerine esir listesi sunduğunu ifade eden Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un takas sürecinin başında olduğunu aktararak, Ukrayna güvenlik ve istihbarat servisleri ile parlamentonun da sürece dahil olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Rus tarafının sunduğu listede yer alan her bir kişi için ayrıntıları netleştiriyoruz. Tüm insanlarımızı Rus esaretinden kurtarmak Ukrayna'nın temel hedeflerinden biridir. Bu çabaya katkıda bulunan herkese minnettarım" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Putin'den Ukrayna sınırında 'tampon bölge' talimatı

Putin'den Ukrayna sınırı için çarpıcı talimat
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
CHP'li Asu Kaya'dan İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki: Gerekeni yaparım

CHP'li Kaya'dan İYİ Partili vekilin skandal mesajına sert tepki
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs Galatasaraylı taraftarlardan yardım istedi
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı

Kerimcan Durmaz Azerbaycan'da şehitliğe alınmadı
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
Fenerbahçe Kulübü'nden Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesine dair açıklama

Ali Koç ve Aziz Yıldırım görüşmesinde ne oldu? Resmi açıklama geldi
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.