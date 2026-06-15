Ukrayna ve Moldova AB'ye üyelik müzakerelerinde ilk fasıl kümelerini açtı

Ukrayna ve Moldova, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümelerini resmen açtı.

Avrupa Birliği, bugün Ukrayna ve Moldova ile Lüksemburg'da gerçekleştirilen Hükümetlerarası Katılım Konferansı toplantıları ile birlikte iki aday ülke ile üyelik müzakerelerinin "Temel Konular" (Fundamentals) başlıklı ilk fasıl kümesini resmen açtı. AB ile Ukrayna arasındaki hükümetlerarası konferansa AB dönem başkanlığını üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka katıldı.

Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Kos, ilk müzakere kümesinin resmen açılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gelişmeyi "AB için uzun süredir beklenen ve son derece önemli bir adım" olarak değerlendirdi. Kos, kararın oybirliği ile kabul edildiğini ve AB'nin Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı aldığı 2023 yılında yaşanan tatsız durumun bugün tekrarlanmadığını söyledi. O dönemde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın oylama sırasında toplantı salonundan çıkmasına gönderme yapan Kos, "Bu kez, kimsenin kahve molası vermek için salondan çıkmasına gerek kalmadı" ifadelerini kullandı. Kos, Ukrayna'nın temmuz ayında kalan tüm müzakere kümelerini de açmasını umduğunu belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kaçka, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecinin tekrar bloke edilmesi gibi bir risk görmediğini söyledi.

Kıbrıslı Rum bakan Raouna ise, "Genişleme yalnızca Ukrayna için stratejik bir fırsat değil, aynı zamanda Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli ve daha fazla birlik içinde olması için stratejik bir yatırımdır" dedi.

"Moldova halkı, umutlarını ve rüyalarını Avrupa'ya bağladı"

AB ile Moldova arasındaki Hükümetlerarası Katılım Konferansı, Moldova Başbakanı Alexandru Munteanu, GKRY Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Raouna, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Kos'un katılımıyla gerçekleşti. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında AB Komisyonu Üyesi Kos, Moldova'yı AB'ye üyelik sürecinde en iyi performans gösteren aday ülkelerden biri olarak nitelendirdi. Kos, "Moldova'nın AB yolculuğu, yeni bir enerji ve güvenilirlik kazandı. Şimdi bu pozitif ivmenin üzerine inşa edecek, çalışmaları daha da hızlandıracak ve Moldovalılara AB ailesine katılma sözümüzü nihayet yerine getireceğiz" dedi.

Basın toplantısında Moldova Başbakanı Munteanu ise, "Moldova halkı, umutlarını ve rüyalarını Avrupa'ya bağladı. Bu nedenle bugün bizim için çok önemli" dedi.

Katılım müzakereleri altı fasıl kümesinden oluşuyor

Müzakere fasıllarının ilk kümesi, AB'nin temel değer ve ilkelerini kapsıyor. "Temel Konular" kapsamında açılan müzakere fasılları, "Yargı ve Temel Haklar", "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik", "Kamu Alımları", "İstatistik" ve "Mali Kontrol" başlıklarından oluşuyor. Üyelik sürecinde "Temel Konular" fasıl kümesi, ilk açılan ve son kapatılan müzakere alanı olarak kabul ediliyor. Bu kümede kaydedilen ilerleme, diğer tüm müzakere başlıklarının hızını ve genel üyelik sürecinin ilerleyişini doğrudan etkiliyor.

Katılım müzakereleri, altı ayrı fasıl kümesi içeriyor. Bunlar arasında "Temel Konular" başlıklı kümenin yanı sıra "İç pazar", "Rekabetçilik ve kapsayıcı büyüme", "Yeşil gündem ve sürdürülebilir bağlantısallık", "Kaynaklar, tarım ve uyum", "Dış ilişkiler" başlıklı kümeler yer alıyor.

Ukrayna'nın ilk fasılları açması, Macaristan'ın vetosuna takılmıştı

Ukrayna ile üyelik müzakerelerinde ilk fasılların açılması, uzun süredir Ukrayna'nın katılımının birliği savaşa sürükleyeceğini savunan Macaristan eski Başbakanı Viktor Orban tarafından engelleniyordu. Orban'ın nisan ayında yapılan seçimlerde iktidarı kaybetmesinin ardından geçtiğimiz günlerde AB üyesi 27 ülke, Ukrayna ile ilk fasılların açılması konusunda anlaşma sağlamıştı. - LÜKSEMBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı