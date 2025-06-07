Ukrayna, Rusya'ya Ait Su-35 Savaş Uçağını Düşürdü

Ukrayna, Rusya'ya Ait Su-35 Savaş Uçağını Düşürdü
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Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde Rusya'ya ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Operasyon, Rusya'nın Kursk yönünde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Güvenlik Servisi'nin çok sayıda Rus askeri uçağına düzenlediği saldırıların ardından bu gelişme yaşandı.

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya'ya bağlı Kursk yönünde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda Rusya'ya ait Su-35 savaş uçağının düşürüldüğü aktarıldı. Operasyona ilişkin detay paylaşılmadı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) geçtiğimiz hafta 40'tan fazla Rus askeri uçağına büyük bir insansız hava aracı saldırısı (İHA) düzenlediği, Rusya'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler fırlatmak için kullandığı onlarca Tu-95 ve Tu-22 stratejik bombardıman uçağını hasara uğrattığı veya imha ettiği belirtilmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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