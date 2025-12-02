Ukrayna: "(Karadeniz'de saldırıya uğrayan VIDVOLGA-2 tankeri) Bu olayla hiçbir ilgimiz yok"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, "MIDVOLGA-2" adlı ayçiçek yüklü Rus gemisinin uğradığı saldırıyla Ukrayna'nın hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de saldırıya uğrayan Rus "MIDVOLGA-2" gemisine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Tykhyi, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Rus propagandasının bu tür iddialarını resmen reddediyoruz. Dahası, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir anlam ifade etmiyor ve Rusya'nın tüm olayı kurgulamış olabileceğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortluk ettiği gemi, Sinop açıklarına ulaşmıştı. - KİEV