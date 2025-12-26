Haberler

Zelenskiy'den Ukrayna'da barış açıklaması: "Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, barış görüşmeleri için Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Yeni yıl öncesinde önemli kararların alınması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un ABD tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi. Ukraynalı lider, "Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir. Ukrayna'ya zafer" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, 20 maddelik plan açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, 20 maddelik barış planını açıklamıştı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirmişti.

Kremlin, Putin'in ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular