Zelenskiy'den Ukrayna'da barış açıklaması: "Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'da barış görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov'un ABD tarafıyla yaptığı son görüşmeler hakkında kendisine bilgi verdiğini söyledi. Ukraynalı lider, "Tek bir gün bile kaybetmiyoruz. Yakın gelecekte Başkan Trump ile en üst düzeyde bir toplantı yapma konusunda anlaştık. Yeni yıl öncesinde birçok karar alınabilir. Ukrayna'ya zafer" ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, 20 maddelik plan açıklamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çarşamba günü gazetecilerle yaptığı görüşmede, 20 maddelik barış planını açıklamıştı. Zelenskiy, hafta sonu Miami'de ABD ve Ukrayna heyetleri tarafından kararlaştırılan 20 maddelik planı, "savaşı sona erdirmenin ana çerçevesi" olarak nitelendirmişti.

Kremlin, Putin'in ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirmişti. - KİEV