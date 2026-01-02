Zelenskiy, Budanov'u Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı'na atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov'u Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı'na atadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov'u Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığına atadığını duyurdu. Zelenskiy, açıklamasında, "Kyrylo Budanov ile görüştüm ve ona Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanlığı görevini teklif ettim" dedi.

Budanov'un, Ukrayna'nın güvenlik konularına, Ukrayna Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerinin geliştirilmesine ve diplomatik müzakerelerin yürütülmesine daha fazla odaklanması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Devlet Başkanlığı Ofisi öncelikle devletimizin bu görevlerini yerine getirmekle görevli. Budanov bu alanlarda uzmanlaşmış deneyime ve sonuç elde etmek için yeterli güce sahip. Ayrıca, yeni Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanına, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri, diğer ilgili liderler ve kurumlarla iş birliği içinde devletimizin savunma ve kalkınmasının stratejik temellerini ve sonraki adımları güncellemesini ve onay için sunmasını talimat verdim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 28 Kasım'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın ofisini aramasının ardından istifasını sundu. - KİEV