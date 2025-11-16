Haberler

Ukrayna'da Esir Takası Süreci Yeniden Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla 1,200 Ukraylının serbest bırakılması için esir takası sürecinin yeniden başlatılacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, takasların yeniden başlamasını beklediklerini belirtti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlayacak. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bu günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler sonucunda taraflar İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştı. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takasların yeniden başlamasını bekliyoruz. Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.