Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi

Eski milletvekillerinden Ufuk Uras dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş, Uras görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise Uras, T24'ten Candan Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

TEKLİF ERDOĞAN'DAN GİTMİŞ

Erdoğan-Bahçeli gerilimi söylentilerini de boşa çıkaracak önemli bir ayrıntıyı ifade eden Uras, MHP liderinin kendisine "Çözüm çıkışı teklifi Erdoğan'dan geldi" dediğini aktardı.

Uras açıklamalarında "Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın geçen ayın başında kendisine 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.