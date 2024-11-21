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Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi

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Eski milletvekillerinden Ufuk Uras, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede MHP liderinin kendisine "Çözüm çıkışı teklifi Erdoğan'dan geldi" dediğini aktardı.

Eski milletvekillerinden Ufuk Uras dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüş, Uras görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise Uras, T24'ten Candan Yıldız'a açıklamalarda bulundu.

TEKLİF ERDOĞAN'DAN GİTMİŞ

Erdoğan-Bahçeli gerilimi söylentilerini de boşa çıkaracak önemli bir ayrıntıyı ifade eden Uras, MHP liderinin kendisine "Çözüm çıkışı teklifi Erdoğan'dan geldi" dediğini aktardı.

Uras açıklamalarında "Sayın Bahçeli, Erdoğan'ın geçen ayın başında kendisine 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Sayın Bahçeli bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dedi" ifadelerini kullandı.

Ufuk Uras: Bahçeli 'çözüm çıkışı' teklifinin Erdoğan'dan geldiğini söyledi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hainlik hainliktir bunun partisi yok yaptıklarınızın aynını yapanları bırakın onda birini yapanları hainlikle suçluyorsanız kelime oyununa gerek yok sizinde ne olduğunuz belli şehitlerden utanın anlaşmaya çalıştıklarınız batılıların amerikanın kuklası illaki anlaşmak istiyorsanız onlarla anlaşın

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