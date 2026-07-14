İngiltere, cinsel tacizle suçlanan Khan'ın geçici uzaklaştırma kararına itirazına reddetti
İngiltere Baro Standartları Kurulu, cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili soruşturma kapsamında geçici uzaklaştırma cezası alan UCM Başsavcısı Karim Khan'ın karara itirazını reddetti. Khan suçlamaları reddediyor.
İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası verilen Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın karara itirazını reddetti.
İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında cinsel taciz suçlamalarına ilişkin soruşturma nedeniyle geçici uzaklaştırma cezası vermişti. BSB tarafından bugün yapılan açıklamada, hakkındaki geçici uzaklaştırma kararını temyize götüren Khan'a itirazının reddedildiği kaydedildi.
Suçlamaları reddediyor
Khan'ın ofisindeki bir avukatla rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiği iddialarına ilişkin 18 ay süren soruşturmanın ardından "görevi kötüye kullanma" suçu işlediğine karar verilmişti. İngiltere Baro Standartları Kurulu (BSB), Haziran ayında Khan'ın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken geçici uzaklaştırma cezası vermişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran 56 yaşındaki Karim Khan ise hakkındaki suçlamaları reddediyor. - LONDRA