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UAEA, İran'ın hasarlı nükleer tesislerinde onarım faaliyeti tespit etmedi

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UAEA Başkanı Grossi, BM Güvenlik Konseyi'nde İran'ın nükleer programına dair tespitleri paylaştı. Grossi, Haziran 2025'ten bu yana hasarlı tesislerde onarım faaliyeti tespit etmediklerini, 440 kilogram zenginleştirilmiş uranyum için İran'ın bilgi ve erişim sağlamadığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı konuşmada, "Haziran 2025'ten bu yana, 2025 ve 2026 yıllarındaki askeri saldırılarda hasar gören tesislerden herhangi birini onarmaya veya yeniden inşa etmeye yönelik bir faaliyet tespit etmedik" dedi.

İran'ın nükleer programına ilişkin belirsizlikler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme geldi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin tespitlerini ve denetim sürecindeki sorunları Konsey üyeleriyle paylaştı. Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı konuşmada, "Haziran 2025'ten bu yana, 2025 ve 2026 yıllarındaki askeri saldırılarda hasar gören tesislerden herhangi birini onarmaya veya yeniden inşa etmeye yönelik bir faaliyet tespit etmedik" ifadelerini kullandı.

Tesislerin gerçek durumunu doğrulamak için bu tesislere erişimin gerekli olduğuna vurgu yapan UAEA Başkanı, İran'ın daha önce beyan ettiği nükleer materyalin doğrulanması için gerekli olan "talep edilen bilgileri ve erişimi sağlamadığını" söyledi. Grossi, "Özellikle endişe duyulan konulardan biri, 440 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum da dahil olmak üzere İran'ın daha önce beyan ettiği nükleer materyaldir" dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, saldırılardan bu yana olağan denetimlerin yeniden başlamadığını, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin ise bu konuda tek istisna olduğunu söyledi. İran'ın ajansla iş birliği yapması çağrısında bulunan Rafael Grossi, Tahran'ın nükleer programına ilişkin herhangi bir diplomatik anlaşmanın UAEA tarafından doğrulama yapılmasını gerektireceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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