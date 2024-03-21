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Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, takdir toplayan bir harekete imza atarak CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı.

"ÇOK KIYMETLİ BİR DAVRANIŞ"

Cenaze törenine katıldığı anlardan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yazıcı'nın gönderisinin altına "Centilmenlik bunu gerektirir. Tebrikler değerli başkanım", "Keşke herkes sizin gibi olsa", "Çok kıymetli bir davranış", "Tebrikler Şadi Başkan", "Rekabet gelip geçicidir, aslolan insan kalabilmek" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Başkan Yazıcı'nın o paylaşımı;

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, rakibini acı gününde yalnız bırakmadı

Kaynak: Haberler.com / Politika

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