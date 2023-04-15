Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Cumhurbaşkanımız evinin mutfağında oturup video çekmiyor"

Ulaşımda 20 yılda yapılan hizmetlere nefesi yetmedi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı geçtiğimiz hafta Defne Devlet Hastanesi üzerinden yapılan siyasi algılara son 20 yılda yapılan hastane yatırımlarını tek tek saymaya çalıştığı video ile cevap vermiş, video da sosyal medya da çok ilgi görmüştü. Başkan Yazıcı bu sefer de 20 yılda yapılan otoyol, tüp geçit, havalimanı, köprü gibi ulaşım hizmetlerini saymaya çalıştı. Yarım saat süren videonun hızlandırışmış halini sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Yazıcı'nın hizmetleri saymaktan nefesinin yetmediği ve sesinin zorlandığı görüldü.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz hafta Defne Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni üzerinden yapılan siyasi algılara cevap niteliğinde bir video paylaşmış, videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ve 20 yıldır yapılan sağlık yatırımlarını 1 dakikada saymaya çalışmıştı. Başkan Yazıcı bu sefer de 20 yılda yapılan otoyol, tüp geçit, havalimanı, köprü gibi ulaşım hizmetlerini saymaya çalıştı. Yatırımların anlatıldığı ve yarım saat süren video hızlandırılarak 2 dakikaya indirilirken yapılan hizmetleri saymaktan nefesinin yetmediği ve sesinin zorlandığı görüldü.

"Cumhurbaşkanımı evinin mutfağında video çekmedi"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir." Tolstoy öyle diyor. Aslında muhteşem hikayeler değil bütün insanlık hikayeleri. ya yola çıkanların ya yoldan gelenlerin ya da yolda olanların hikayesidir. Yollar umuttur, hayattır. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, hepsi ortada göz önünde olan hizmet ve eserler devridir. Bu hizmet ve eserlerin en göz kamaştırıcıları, yollardır. Ulaşıma dair olanlardır. 22 Bin 895 kilometre otoyol. 401 Tünel Geçiş. 434 Köprü ve Viyadük. 24 Demiryolu Hattı, 13 Kent İçi Raylı Sistem. 56 Havaalanı ve Havaalanı Terminali. Özetle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evinin mutfağında oturup video çekmedi. Yol yaptı, otoban yaptı, demiryolu yaptı, havalimanı yaptı, tünel geçişler yaptı. İnsan hikayelerine yol açtı, yollar açtı" ifadelerini kullandı.