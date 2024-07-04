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Tütün Yerine Gıda Tarımı Yapılsaydı Dünyadaki Açlık Engellenebilirdi

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AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlığın büyük oranda engelleneceğini söyledi. Durgut, Meclis'te basın koridorunda gazetecilere çilek dağıttı ve tütün tarımının çevreye ve insan sağlığına olan zararlarını anlattı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, tütün yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlığın büyük oranda engelleneceğini söyledi.

Durgut, Meclis'te basın koridorunda gazetecilere çilek dağıttı.

Çileklerin, Batman Sason'da tütün yerine organik çilek tarımına geçen çiftçilerin yetiştirdiği ürünler olduğunu anlatan Durgut, şunları kaydetti:

"Bir kısım çiftçilerimiz, tütün yerine çilek ekmeye başladılar. Tütün tarımı yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi. Tütün tarımına alan açmak için her yıl 600 milyon ağaç katlediliyor; bu 200 bin hektar araziye eşit. 84 milyon ton karbonmonoksit kirliliğine yol açıyor. Tarladan bir dal sigara pakete girene kadar, küresel olarak, 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, ekosistemi de öldürüyor, dünyamızı da öldürüyor." dedi.

Tütün tarımında çok fazla zirai ilaç kullanıldığını dile getiren Durgut, bu durumun hem toprağın hem de su kaynaklarının zehirlenmesine neden olduğunu ifade etti. Tütünün toprağı çoraklaştıran bir bitki olduğunu belirten Durgut, tütün bitkisinin topraktaki mineral zenginliğini de emdiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

Müşerref Pervin Tuba Durgut Milletvekili İstanbul AK Parti Tarım Çevre Politika Güncel Haberler

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