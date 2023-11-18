Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli İlçede Ziyaretler Gerçekleştirdi

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Adıbelli, ilk olarak İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan Hacı Ali Seyhan Yatılı Erkek Kuran Kursu'nu ziyaret etti. Burada İlçe Müftüsü Şah Murat Kaya tarafından karşılanan Adıbelli, yatılı kuran kursunda eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet ederek, başarılar diledi. Adıbelli, daha sonra ilgili kurum amirleri ile birlikte köy ziyaretleri kapsamında Kılıçgediği, Ekincek, Suvar ve Kaşönü köylerine gitti. Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Adıbelli, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Adıbelli, son olarak İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane sorumlusu Mustafa Kaya'dan kütüphane hakkında bilgi alan Adıbelli, ders çalışan öğrencilerle de görüştü. Adıbelli, ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre oluşturulan ilçe sekreterya ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı. - AĞRI