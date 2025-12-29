Tusk: "(Rusya-Ukrayna) Müzakereler henüz bitmekten çok uzak"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sonrası Avrupalı liderlerle gece boyunca yapılan istişarelerin ardından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Müzakereler henüz bitmekten çok uzak" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile ilgili barış anlaşmasına varmak için uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy görüşmesi sonrası Avrupalı liderlerle gece boyunca yapılan istişarelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tusk, "Müzakereler henüz bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı. Tusk, ABD'nin Kiev için güvenlik garantilerine katılacağını açıklamasının müzakerelerin büyük bir "başarısı" olduğunu belirtti. Tusk, Rusya'nın şartlarına göre yapılacak bir barış anlaşmasının "Batı ve Ukrayna'nın yenilgisi" anlamına geleceğini söyledi. - VARŞOVA