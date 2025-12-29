Haberler

Tusk: "(Rusya-Ukrayna) Müzakereler henüz bitmekten çok uzak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Lideri Zelenskiy'den sonra yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik müzakerelerin henüz sona ermediğini ve barış anlaşması için uzun bir yolun olduğunu belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme sonrası Avrupalı liderlerle gece boyunca yapılan istişarelerin ardından Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin "Müzakereler henüz bitmekten çok uzak" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna ile ilgili barış anlaşmasına varmak için uzun bir yol kat edilmesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Zelenskiy görüşmesi sonrası Avrupalı liderlerle gece boyunca yapılan istişarelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Tusk, "Müzakereler henüz bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı. Tusk, ABD'nin Kiev için güvenlik garantilerine katılacağını açıklamasının müzakerelerin büyük bir "başarısı" olduğunu belirtti. Tusk, Rusya'nın şartlarına göre yapılacak bir barış anlaşmasının "Batı ve Ukrayna'nın yenilgisi" anlamına geleceğini söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap