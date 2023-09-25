Türkmenistan'da, bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları öncesi başkent Aşkabat'taki bir otelde düzenlenen uluslararası medya forumuna, yurt dışından gelen kitle iletişim araçları temsilcileri, ülkedeki akredite yabancı yayın kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal gazete ve televizyon genel yayın yönetmenleri katıldı.

Türkmenistan'da Bağımsızlık Bayramı öncesinde uluslararası medya forumu düzenlendi.

Türkmenistan'da, bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları öncesi başkent Aşkabat'taki bir otelde düzenlenen uluslararası medya forumuna, yurt dışından gelen kitle iletişim araçları temsilcileri, ülkedeki akredite yabancı yayın kuruluşlarının temsilcileri ile ulusal gazete ve televizyon genel yayın yönetmenleri katıldı.

Forumun açılışında konuşan Türkmenistan'ın Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Annasahet Kakayev, Türkmen yayın kuruluşlarının yabancı ortaklarıyla yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Türkmenistan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kakageldi Rejebov, ülkenin uluslararası işbirliğine önem vererek kitle iletişim araçlarıyla ilişkilerini sürekli geliştirdiğini söyledi.

Türkmenistan'da medya sektörünün sürekli geliştirildiğini, çeşitli gazete ve dergilerin yayınlandığını kaydeden Rejebov, ülkede 28 dergi ve 26 gazete olmak üzere 54 yayıncı kuruluşun faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amacıyla elektronik yayınların sayısının da arttığını dile getiren Rejebov, kitle iletişim araçlarının temel amacının sadece insanları bilgilendirmek olmadığını aynı zamanda haberi anlamanın ve geribildirimin de önemli olduğunu vurguladı.

Her ülkenin ulusal ve uluslararası imajının olduğunu aktaran Rejebov, bu imajı oluşturmada kitle iletişim araçlarının öneminin altını çizdi.

Forumda yapılan konuşmalarda, Türkmenistan'ın bağımsızlık yıllarında elde ettiği başarılar değerlendirildi ve medya sektöründe uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin yöntemler ele alındı.