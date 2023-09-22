Türkmenistan'da Bağımsızlık Bayramı Dolayısıyla 1180 Mahkum Affedildi

Türkmenistan'da Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı kararnameyle 1180 mahkum affedildi.

Türkmenistan Altın Asır televizyonunun haberine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda vatandaşlık ve şartlı tahliye konularında Teklif Hazırlama Komitesi ve Devlet Güvenlik Konseyi Başkanı Begenç Gündogdiyev, çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yılı dolayısıyla affedilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Gündogdiyev'in raporunu dinledikten sonra gelenek olduğu üzere suç işleyen, yaptıklarından pişmanlık duyan ve içtenlikle tövbe eden vatandaşların milli bayramlardan önce affedildiğini belirterek, 1180 mahkumun affedilmesi hakkındaki kararnameyi imzaladı.