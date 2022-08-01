Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir: 'Birtakım siyasi partiler ve HDP, olayı siyasallaştırıyor'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ankara'da Alevi STK'ları ve cemevlerine yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "Birtakım siyasi partiler ve bölücü parti HDP, dün bazı illerde açıklamalar yaptı. O yapılan açıklamalar vakfımıza ait değildir. Bizleri hiçbir şekilde bağlamıyor. Olayı siyasallaştırıyorlar. Bu da bizi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak son derece derinden üzmekte" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, geçtiğimiz gün Ankara'da gerçekleşen Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve cemevlerine yönelik saldırılar hakkında vakfın genel merkezinde bir basın açıklaması düzenledi. Başkentin Mamak ve Çankaya ilçelerinde bulunan 3 ayrı cemevine yapılan saldırıda vatandaşlara saldıran ve saldırıdan sonra Eskişehir'e kaçarken yakalanan A.O.K.'nin, o gün vakıfta bulunan Mutlu Aydın'ı (46) kalbinin 3 parmak altından kesici aletle yaraladığını belirten Özdemir, "Şahıs geliyor, zile basıyor. Arkadaşımız Mutlu Aydın kapıyı açıyor ve 'Buyurun' diyor. Saldırgan ise 'Burası Alevi cemevi mi' diyor. Mutlu Aydın ise 'Burası vakıf, cemevimiz üstte' diyor. Saldırgan sonrasında burada 'ibadet mi yapıyorsunuz siz' diyor. Mutlu arkadaşımız, 'ibadethanemiz yukarıda cemevimiz' diyor. Sonra saldırgan, 'başka böyle cemevleri nerede var' diyor. Mutlu arkadaşımız da diyor ki, 'pandemiden dolayı bazı cemevleri kapalıydı ama biz de Muharrem ayı dolayısıyla açtık, bugün Muharrem'in ilk günü, yemek hazırlığı yapacağız ve Alevi canlara akşam iftarda ikram edeceğiz' diyor. Bu arada tekrardan saldırgan, 'Başkan burada mı' diye soruyor. Tam giderken geri dönüyor tekrar. Arkadaşımız kapıyı kapatmaya çalışırken arkadaşımıza yumruk vuruyor ve arkadaşımız dengesini kaybediyor, yere düşüyor. O arada tekmeliyor, arkadaşımız çığlık atıyor. Kesici aletle kaburgasının alt tarafına yani kalbinin 3 parmak altına bıçak ya da kesici bir alet vuruyor. Arkadaşımız çığlık attığında binadaki komşularımız geliyor. Şahıs buradan yukarı doğru kaçıyor. Bundan sonraki gittiğinde Tuzluçayır'daki diğer cemevlerine sandalyeyle saldırıyor. Biri kapalıymış, camlarını kırıyor. Kendi kullandığı araçla Eskişehir'e giderken şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

"Ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz"

Özdemir, olayın gerçekleştiği andan itibaren bazı sosyal medya ve yayın organlarında yapılan paylaşımlarda olayın yurt dışı bağlantılı bölücü ve terör hesapları tarafından farklı yerlere çekildiğini ifade ederek, "Bu olaylarla ilgili buradan Alevi canlara ve Alevi dedelerimize seslenmek istiyorum, bu tip provokatif olayları dikkate almayalım. Bu saldırılar sadece bizlere değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıştır. İstiyorlar ki bu topraklar Suriye olsun, Irak olsun, kardeş kardeşi öldürsün. Birbirine düşman olsun, kin gütsün ki karanlık güçler ve o kukla oynatıcıları, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin kanından beslenmeye devam edemeyecekler. Biz Aleviler olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizzat kendisiyiz. Ne bu oyuna geliriz ne de kardeşliğimize göz dikenlere fırsat veririz. Bu böyle biline" diye konuştu.

"Birtakım siyasi partiler ve HDP olayı siyasallaştırıyorlar"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yönetme Kurulu'nun Alevi STK'larına ve cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yapmış olduğu açıklamalara da değinen Özdemir, "Birtakım siyasi partiler ve bölücü parti HDP, dün bazı illerde açıklamalar yaptı. O yapılan açıklamalar vakfımıza ait değildir. Bizleri hiçbir şekilde bağlamıyordu. Olayı siyasallaştırıyorlar, bu da bizi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak son derece derinden üzmektedir. Ortada yaşanmış bir olay var. Menfur, alçakça, şerefsizce yapılan ve Muharrem ayının ilk günü, yedi cihan serveri Muhammed'imizin torunu İmam Hüseyin efendimizin şehadete yürüdüğü ilk gün. Bir bayan arkadaşımızın kesici aletle vakfımızın içinde, yani bayan İslam aleminde anadır. Biz böyle biliriz. Bir bayanı yumrukla darp edecek şekilde, kesici bir aletle yaralayacak şekilde bu alçak olayı gerçekleştiren şu anda devletimizin kolluk kuvvetleri elindedir" açıklamalarında bulundu.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, saldırıyı gerçekleştiren A.O.K.'nin ailesi hakkında birtakım provokatif paylaşımlar yapıldığını belirtti. Saldırganın ailesi hakkında, bir ailenin evladının işlediği suçtan dolayı suçlu olmadığını vurguladı. Özdemir, saldırganın ailesiyle ilgili hiçbir sorunlarının olmadığını kaydetti. - ANKARA