Haberler

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Odak Grup Çalışmaları" başlatılıyor

Güncelleme:
AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı, 'Türkiye Yüzyılı: Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları' kapsamında İstanbul'da Odak Grup Çalışmaları başlatıyor. Çalışmalar, çevre ve şehircilik alanında katılımcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca " Türkiye Yüzyılı : Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları" kapsamında "Odak Grup Çalışmaları" İstanbul'da başlatılacak.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çevre ve şehircilik alanında bütüncül, sürdürülebilir ve katılımcı politikaların geliştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen Odak Grup Çalışmaları, farklı paydaşları bir araya getirerek, ortak akıl ve istişare zemini oluşturmayı hedefliyor.

Kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası, saha uygulayıcıları ve yerel yöneticilerle bir araya gelinerek, İstanbul çevre ve şehircilik politikalarının tüm boyutlarıyla kapsamlı biçimde ele alınacağı çalışmalarda, politika önerileri geliştirilecek, izleme ve değerlendirme yapılacak, etki analizleri yürütülecek, toplum memnuniyeti ölçülecek.

Program kapsamında gerçekleştirilecek oturum, ilgili paydaş grubunun birikimini, tecrübesini ve önerilerini merkeze alarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun etkin, kapsayıcı ve sürdürülebilir politika önerilerinin oluşturulmasına katkı verecek.

"Karar süreçlerine katkı sağlayacak"

Program, aynı zamanda bu yılın genel değerlendirmesini yapmak, yürütülen çalışmaların etkilerini analiz etmek ve gelecek yılın stratejik planına ışık tutacak yeni politika önceliklerini belirlemek amacıyla düzenleniyor. Böylece hem mevcut politikaların etkinliği izlenecek hem de gelecek dönemde atılacak adımlar somut öneriler doğrultusunda şekillenecek.

"Türkiye Yüzyılı: Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları" yalnızca mevcut politikaları tartışmakla kalmayacak, geleceğin şehirlerini, çevre yönetimini ve yeşil dönüşümünü şekillendirecek yeni bir istişare platformu işlevi de görecek.

Elde edilen çıktı ve öneriler, "Türkiye Yüzyılı Çevre ve Şehircilik Politikaları Buluşmaları Sonuç Raporu"nda derlenerek karar süreçlerine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
