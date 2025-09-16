Türkiye ve Somali Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iletişimin güçlendirileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un ziyaretine ilişkin, "İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Nur'u İletişim Başkanlığında misafir ettiklerini belirtti.

Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ve Somali arasındaki ilişkileri, birçok alanda olduğu gibi stratejik iletişimde de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tarihsel bağlara ve köklü bir geçmişe sahip olduğumuz Somali halkıyla dayanışmamız, işbirliklerimizin ve ortak geleceğimizin inşasında en güçlü dayanağımız olacaktır. Sayın Bakana ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
