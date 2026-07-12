Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı ile görüştü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı ile görüşerek aile ve sosyal hizmetler alanında mutabakat zaptı imzaladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile bir araya geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz Pakistan'da, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Sayın Azam Nazeer Tarar ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz kapsamında, hükümetlerimiz arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Müslüman ülkeler olarak, kadınların güçlenmesine, aile dostu politikaların yaygınlaştırılmasına ve çocuklarımızın korunmasına yönelik ortak irademizi somut bir zemine taşıdık. Anlaşmamızın kardeş ülke Pakistan ile köklü dostluğumuzu ve iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan Başbakanı Magyar, NATO'dan sonra dönmedi! Türkiye'de tatile devam ediyor

NATO'dan sonra dönmedi! Başbakan, Türkiye'de tatil yapıyor
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti