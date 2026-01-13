Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı Oviedo ile görüştü


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ile güvenlik alanında iş birliğini görüşerek iki önemli mutabakat imzaladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanı John Reimberg Oviedo ve heyeti ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın John Reimberg Oviedo ve heyeti ile bir araya geldik. Sayın Bakan ile başta terör, organize suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele ve kolluk eğitimleri olmak üzere güvenlik alanında bakanlıklarımız arasındaki iş birliği konularını değerlendirdik. 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Eğitimi İşbirliği Mutabakat Zaptı' ve 'Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvador Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hususunda Niyet Beyanı' metinlerini imzaladık. Sayın Bakana ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

