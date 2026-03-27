Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Macaristan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede barış ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Dış Politika ve Güvenlik Danışmanları Toplantısı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik normalleşme süreciyle İran'a yönelik saldırılar ve buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alması başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölgemizde giderek artan ve derinleşen jeopolitik riskler karşısında bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel istikrar, barış ve refahın sağlanmasında sunduğu fırsatları değerlendirme imkanı bulduk. Teşkilatın sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde hayata geçirilmesiyle, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine somut katkılar sağlanacağına olan inancımızı bir kez daha vurguladık."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi

Arda'nın sevgilisini şaşırtan olay: İlk kez başıma böyle bir şey geldi
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü