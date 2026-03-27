Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü Açıklaması

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Macaristan'da bir araya geldi.

Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Dış Politika ve Güvenlik Danışmanları Toplantısı sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik normalleşme süreciyle İran'a yönelik saldırılar ve buna mukabil İran'ın bölge ülkelerini hedef alması başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Bölgemizde giderek artan ve derinleşen jeopolitik riskler karşısında bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatının bölgesel istikrar, barış ve refahın sağlanmasında sunduğu fırsatları değerlendirme imkanı bulduk. Teşkilatın sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde hayata geçirilmesiyle, bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesine somut katkılar sağlanacağına olan inancımızı bir kez daha vurguladık."