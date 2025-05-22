Türkiye ve ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Gerçekleşti

Türkiye ve ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Gerçekleşti
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile Suriye'deki gelişmeler ve iş birliği imkanları üzerine görüşmek üzere Washington'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu kapsamında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile Washington'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile Washington'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu kapsamında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'yla Washington'da bir araya geldi. Kurumlararası heyetlerin katılımıyla gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve iş birliği imkanları ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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